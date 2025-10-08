Anzeige
Mittwoch, 08.10.2025
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
WKN: A0LD6E | ISIN: DE000A0LD6E6 | Ticker-Symbol: GXI
Xetra
08.10.25 | 17:35
37,340 Euro
+0,43 % +0,160
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
GERRESHEIMER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GERRESHEIMER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
34,44035,00022:58
37,08037,56021:58
Dow Jones News
08.10.2025 23:21 Uhr
140 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.631 Pkt - Gerresheimer stürzen ab

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.631 Pkt - Gerresheimer stürzen ab

DOW JONES--Das Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat sich am Mittwochabend laut einem Händler von Lang & Schwarz auf Gerresheimer konzentriert. Die Titel wurden in einer ersten Reaktion 7 Prozent schwächer getaxt, nachdem die Gesellschaft ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hatte. "Unmittelbar nach der Gewinnwarnung setzten Verkäufe ein", sagte der Marktteilnehmer.

Dass die Plattform Bullish mit der Deutschen Bank im Bereich digitaler Vermögenswerte kooperiert, bewegte den Kurs der Bank nicht. Auch Freenet zeigten sich unbewegt von der Übernahme des Telekommunikationsanbieters Mobilezone Deutschland. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.631    24.597   +0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 16:45 ET (20:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
