Haleon plc (LSE/NYSE:HLN), ein führendes globales Verbraucherunternehmen mit Schwerpunkt auf der täglichen Gesundheit, und Salesforce (NYSE:CRM), die weltweite Nummer 1 für KI-CRM, gaben heute bekannt, dass Haleon Salesforce nutzen wird, um eine effektivere Zusammenarbeit mit Apotheken und medizinischen Fachkräften weltweit zu fördern.

Haleon hat Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Data Cloud und Agentforce zur Unterstützung seiner 4.500 Vertriebsmitarbeitenden weltweit gewählt. Mit der KI-gestützten Lösung kann das globale Verbrauchergesundheitsunternehmen produktivere Kundeninteraktionen erzielen und die Beziehungen zu Pharmazeuten und medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt vertiefen. Von dem dadurch besseren Zugang zu Gesundheitsprodukten des täglichen Gebrauchs sollen Millionen von Verbrauchern weltweit profitieren.

Mit Salesforce werden die Vertriebsmitarbeitenden von Haleon weniger Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen und Zugang zu datenbasierten Informationen über Kundendemografie, Einkaufstrends und Point-of-Sale-Marketing erhalten. Auf diese Weise können sich die Vertriebsmitarbeitenden von Haleon auf wertschaffende Aktivitäten konzentrieren, etwa maßgeschneiderte Aktivierungspläne für ihre Kunden.

Zudem wird Haleon, Gründer von branchenführenden Marken wie Sensodyne, Voltaren und Centrum, Designpartner für Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement sein. In dieser Rolle wird Haleon die Entwicklung von Life-Sciences-Lösungen von Salesforce beeinflussen, um die spezifischen Anforderungen der Verbrauchergesundheitsindustrie zu erfüllen. Dazu wird das Unternehmen unter anderem die Produktverfügbarkeit, das Haltbarkeitsmanagement, Werbeaktionen und das Bestandsmanagement über die verschiedenen globalen Einzelhandels- und Online-Vertriebskanäle unterstützen.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Salesforce und darauf, unseren Kunden effektivere, datenbasierte Informationen zu liefern. Durch die Wahl von Life Sciences Cloud und Agentforce können Pharmazeuten und medizinische Fachkräfte Millionen von Menschen auf der ganzen Welt effizienter eine bessere tägliche Gesundheitsversorgung bieten", sagte Claire Dickson, Chief Digital and Technology Officer bei Haleon.

Dickson meinte weiter:"Wir freuen uns auch, Salesforce bei der Entwicklung der Verbrauchergesundheitsfunktionen der Plattform zu beraten. Wir möchten die Zukunft unserer Branche gestalten und die Entwicklung von Instrumenten beeinflussen, die zum Wachstum all unserer Kategorien beitragen werden."

"Die Implementierung unserer Life Sciences Cloud for Customer Engagement der nächsten Generation und von Agentforce seitens Haleon wird neu definieren, wie die Verbrauchergesundheitsindustrie mittels Echtzeitinformationen und zuverlässiger KI mit Apotheken und Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeitet", sagte Frank Defesche, General Manager of Life Sciences bei Salesforce. "Durch ihre Angaben wird sichergestellt, dass wir die komplexen, spezifischen Anforderungen der Verbrauchergesundheitsindustrie erfüllen, ohne Lösungen anpassen zu müssen. Gleichzeitig werden Produktivität, Innovation und Wohlbefinden gefördert."

Haleon (LSE/NYSE: HLN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Verbrauchergesundheit und verfolgt das Ziel, die tägliche Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das Produktportfolio von Haleon umfasst sechs Hauptkategorien Mundgesundheit, Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel, Schmerzlinderung, Gesundheit der Atemwege, Gesundheit des Verdauungstrakts und therapeutische Hautgesundheit und Sonstiges. Seine bewährten Marken wie Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, Parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu und Voltaren basieren auf zuverlässiger Wissenschaft, Innovation und tiefgehendem Menschenverstand.

Weitere Informationen finden Sie unter www.haleon.com.

Salesforce hilft Unternehmen jeder Größe dabei, ihr Geschäft unter Berücksichtigung von KI umzustellen. Mit der zuverlässigen Plattform und Agentforce von Salesforce können Organisationen Menschen mit Agenten zusammenbringen, um Kunden mithilfe von KI, Daten und Maßnahmen zum Erfolg zu verhelfen. Salesforce blickt auf eine langjährige Geschichte in der Gesundheitsbranche zurück und wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, gesündere Ergebnisse für Organisationen im Pharma- und Medtech-Bereich zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.salesforce.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

