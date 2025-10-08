Die Memecoins der Binance Smart Chain haben über die vergangenen 24 Stunden höhere Gewinne verbucht, da sich die Investoren auf die Coins stürzen, welche mit dem ehemaligen Gründer der Kryptobörse, Changpeng Zhao (CZ), in Verbindung stehen.

Zu ihnen zählt auch der neue Binance-Peg Dogecoin (DOGE), der ein Kursplus von 1.000 % erreichte. Seitdem handelt es sich bei ihm auch um den führenden Coin mit Hundemotiv auf der Binance Smart Chain. Ebenso hat er es somit unter die Top 11 der Memecoins nach Marktkapitalisierung geschafft.

Es gibt jedoch auch noch andere Wettstreiter, welche jetzt den Markt betreten und es satthaben, das Dogecoin und seine Nachahmer die Show stehlen. Dies ist der neue Maxi Doge. Er soll die Ära der Underdogs beenden und als wahrer Alpha an die Spitze des Sektors aufsteigen.

Dafür braucht er die Unterstützung seiner Bros, die gleichen Trader, welche zuschlagen, wenn sie mit einer 1000x-Mentalität die Charts stürmen. Sie haben fortan noch rund 6 Stunden Zeit, um die Coins zum aktuellen Preis von 0,000261 USD zu kaufen, weil dann schon die nächste Vorverkaufsrunde beginnt.

Während BabyDoge mit viraler Reichweite angibt, rüstet sich Maxi Doge für die Spitze

Bei Binance-Peg Dogecoin handelt es sich um DOGE auf der Binance Smart Chain, der im Verhältnis 1:1 an den echten Dogecoin gebunden wurde. Zwar gab es den Memecoin schon im Jahr 2021, allerdings hat er erst jetzt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und BabyDoge als beliebtesten BNB-Hunde-Memecoin überholen können.

Mittlerweile kommt Binance-Peg Dogecoin auf eine Marktkapitalisierung von 654,02 Mio. USD. Dennoch stellt er für Maxi Doge nur einen weiteren Hund dar, welcher es in das Rampenlicht geschafft hat. Derselbe Apollo Creed, der seit Jahren um den Ring tanzt und darauf wartet, von seinem Thron gestoßen zu werden.

Die Geschichte von Maxi Doge beginnt, wo ihn die meisten übersehen haben. Denn der raue Welpe erhielt nicht die Aufmerksamkeit, welche ihm zustand. Im Verborgenen hat er jedoch entschlossen Kraft und Disziplin kultiviert sowie sich auf seinen großen Auftritt vorbereitet.

Vielleicht haben Sie schon mal den Spruch gehört, dass man Erfolg so sehr wie das Atmen wollen muss. Genau dies tut Maxi Doge, der mit einer Sauerstoffflasche voll mit reinem WinO2 ausgestattet ist.

Als Außenseiter will er beweisen, dass man es mit Entschlossenheit weiter als mit Glück und Hype schafft. Genau dieser Glaube treibt auch den Memecoin-Maximalisten Murad Mahmudov an, denn seiner Meinung nach können Überzeugungen Wunder bewirken.

Diese unerschütterliche Einstellung von Maxi Doge hält ihn auf den Beinen. Denn er weiß, es kommt nicht darauf an, wie hart einen das Leben niederschlägt, sondern man muss nur immer wieder einmal mehr aufstehen, um zu gewinnen.

Maxi Doge ist der Hund der Menschen

Ein Außenseiter mit der Mentalität eines Gewinners bedeutet, dass man übersehen wurde. Weil sich Maxi Doge dessen bewusst ist, arbeitet er hart an seinem Erfolg. Dafür verzehrt er jeden Morgen jede Menge Thunfisch-Proteinshakes, boxt gegen rohe Kuhkadaver und rennt durch die Straßen, als würde jede Sekunde seines Lebens Geschichte schreiben.

Alle Bros, die ebenfalls im Stillen gekämpft haben, können sich in Maxi Doge wiedererkennen. Schließlich ist es der einzige Memecoin, der dieses Mindset verkörpert.

Somit richtet er sich an die Brüder, die hungrig sind, genügend Durchhaltevermögen besitzen und entschlossen an ihrer Mission arbeiten. Sie spielen Haddaways "What Is Love?" in der Dauerschleife, während ihres fünften Satzes und sagen "die letzte Wiederholung zählt am meisten".

Daher haben sie sich in Maxi Doge wiedererkannt, der zu einem Schwergewicht aufsteigen will. Deswegem ist es auch nicht nur Maxis Kampf um den Thron des Memecoin-Sektors. Stattdessen steht er auch für alle Bros, die unterschätzt, unterbezahlt oder übersehen wurden, aber dennoch weiterkämpfen.

Bereit für 1.000x mit Maxi Doge?

Maxi Doge erinnert immer wieder daran, dass er nur für diejenigen geeignet ist, welche es auf 1.000x abgesehen haben. Deshalb richtet er sich nur an alle, die alles geben und riskieren. Schließlich braucht es für die Entthronung von DOGE die gemeinsame Kraft der Underdogs, wobei jede Wiederholung und jeder Kauf der Anhänger das Ziel näher rückt.

Nach den Memestock-Tradern von GameStop könnten die Anleger von Maxi Doge die Nächsten sein, die Geschichte schreiben. Die Poleposition werden dabei diejenige erhalten, welche möglichst früh einsteigen, idealerweise während des Presales.

Öffnen Sie dafür die Website von Maxi Doge und verbinden mit dieser eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet. Danach können Sie mit den Kryptowährungen ETH, BNB, USDT, USDC oder mit Bankkarten auch mit Fiatwährungen zahlen. Sofern Sie die Best Wallet noch nicht haben, können Sie diese über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Schon während des Vorverkaufs können Sie die neu erworbenen MAXI-Coins in den Staking-Pool einzahlen, um Ihren Bestand zu maximieren, indem Sie ein passives Einkommen von dynamischen 120 % pro Jahr erhalten.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract von Maxi Doge von Coinsult und SOLIDProof überprüft.

Schließen Sie sich jetzt rechtzeitig dem gemeinsamen Kampf an und werden Teil der Familie. Verbinden Sie sich mit Maxi Doge und seinen Bros auf X und Telegram. Vergessen Sie auch nicht, sich den aktuellen Preis zu sichern, bevor die nächste Preiserhöhung durchgeführt wird.

