Exklusive Veranstaltungsreihe untersucht das Potenzial der KI und die dringende Notwendigkeit, sie zu sichern und zu regulieren mit Einblicken von Branchenveteranen, globalen Führungskräften und innovativen Kunden

Saviynt, ein führender Anbieter von KI-gestützten Identitätsicherheitslösungen, gab heute den Start seiner globalen UNLOCK Tour: Unlock Possibility. Govern Every Identity. Accelerate with AI bekannt. Diese exklusive Veranstaltungsreihe im Jahr 2025 wird sich damit befassen, wie Unternehmen sich auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz vorbereiten wobei das enorme Potenzial der KI ebenso im Mittelpunkt steht wie die dringende Notwendigkeit, sie zu sichern und zu regulieren. Die Teilnehmer erhalten von weltweit führenden Branchenvertretern und Praktikern umsetzbare Konzepte dazu, wie intelligente Identitätssicherheit Unternehmen dabei unterstützen kann, mehr zu erreichen, als sie jemals für möglich gehalten hätten.

"Identitätsmanagement hat sich von der Compliance zur Sicherheit entwickelt und ist heute eine wesentliche Voraussetzung für die Transformation von Unternehmen und künstliche Intelligenz. Sicherheits- und Unternehmensleiter arbeiten intensiv daran, die Identitäten von Menschen, Nicht-Menschen und KI-Agenten zu verwalten und zu kontrollieren. Saviynt unterstützt dies mit einer einzigen Plattform, die alle Anforderungen an das Identitätsmanagement für alle Arten von Identitäten erfüllt und mit allen Anwendungen, Infrastrukturen und Workloads verbunden ist", erklärte Sachin Nayyar, Gründer und CEO von Saviynt. "Auf der UNLOCK erfahren die Teilnehmer direkt von erfahrenen Branchenführern und Kollegen, wie sie die aktuellen Herausforderungen im Bereich Identitätssicherheit angehen und sich auf die Chancen von morgen vorbereiten."

Die Tour umfasst eine von Amazon Web Services (AWS) geleitete Sitzung mit dem Titel "Leveraging AI to Unlock Productivity and Elevate Security of Cloud Workloads (Nutzung von KI zur Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Sicherheit von Cloud-Workloads)". In Zusammenarbeit mit Saviynt wird AWS demonstrieren, wie Unternehmen die Leistungsfähigkeit von KI nutzen können, um im Zeitalter der Intelligenz ein neues Niveau an Sicherheit, betrieblicher Effizienz und Innovation zu erreichen.

Bei jeder UNLOCK-Veranstaltung haben die Teilnehmer die Möglichkeit

Vorträge von Branchenführern und Analysten zu hören Einblicke von globalen Sicherheitsexperten, darunter Keynote-Vorträge von anerkannten Veteranen und Analysten wie Martin Kuppinger, Principal Analyst und Mitbegründer von KuppingerCole.





Einblicke von globalen Sicherheitsexperten, darunter Keynote-Vorträge von anerkannten Veteranen und Analysten wie Martin Kuppinger, Principal Analyst und Mitbegründer von KuppingerCole. Chancen und Risiken der KI zu erkunden Verstehen, wie KI Unternehmen verändert und warum Sicherheit und Kontrolle für den Erfolg unerlässlich sind.





Verstehen, wie KI Unternehmen verändert und warum Sicherheit und Kontrolle für den Erfolg unerlässlich sind. Strategien aus der Praxis kennenzulernen Lernen Sie aus den Transformationsgeschichten unserer Kunden und Live-Demonstrationen von KI-gestützten Identitätssicherheitsfunktionen in Aktion.





Lernen Sie aus den Transformationsgeschichten unserer Kunden und Live-Demonstrationen von KI-gestützten Identitätssicherheitsfunktionen in Aktion. Praxisnahe Konzepte zu erhalten Rahmenbedingungen zur Optimierung der Compliance, Konsolidierung von Tools und Verbesserung der Effizienz.





Rahmenbedingungen zur Optimierung der Compliance, Konsolidierung von Tools und Verbesserung der Effizienz. Kontakte zu Kollegen und Innovatoren zu knüpfen Bauen Sie Beziehungen auf durch Podiumsdiskussionen, Rundtischgespräche, Networking und Einzelgespräche mit Führungskräften von Saviynt, darunter CEO Sachin Nayyar, Präsident Paul Zolfaghari, Chief Product Strategy Officer Jeff Margolies, COO Shankar Ganapathy, Chief Product Officer Vibhuti Sinha, SVP of Strategy Henrique Teixeira, Field CTO David Lee und Field CIO Simon Gooch.





Termine der UNLOCK-Tour 2025:

Singapur, 3. Oktober (nur auf Einladung)





New York City, 14. Oktober





Frankfurt, 21. Oktober





London, 23. Oktober





Sydney, 28. Oktober





Göteborg, 28. Oktober





Toronto, 4. November





Paris, 6. November





Dallas, 11. Dezember





Die Teilnahme an der UNLOCK Global Tour von Saviynt ist für Interessenten, Kunden und Partner kostenlos. Um weitere Informationen über die Veranstaltung zu erhalten und sich für eine Stadt in Ihrer Nähe anzumelden, besuchen Sie bitte https://saviynt.com/unlock-roadshow.

Über Saviynt

Die KI-gestützte Identitätsplattform von Saviynt verwaltet und regelt den Zugriff von Menschen und nicht-menschlichen Akteuren auf alle Anwendungen, Daten und Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Kunden vertrauen Saviynt, wenn es darum geht, ihre digitalen Assets zu schützen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Compliance-Kosten zu senken. Saviynt wurde für das KI-Zeitalter entwickelt und unterstützt Unternehmen heute dabei, die Einführung und Nutzung von KI sicher zu beschleunigen. Saviynt ist als führender Anbieter von Identitäts-Sicherheitslösungen anerkannt, die weltweit führende Marken, Fortune-500-Unternehmen und Regierungsinstitutionen schützen und stärken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.saviynt.com.

