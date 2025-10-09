"Der Senegal bietet einen wachsenden Markt im Rahmen der kontinentalen Freihandelszone, unterstützt durch ein sich modernisierendes und reformierendes rechtliches Umfeld. Wir freuen uns darauf, Sie willkommen zu heißen und Ihnen bei Ihrer Niederlassung und Ihrem Erfolg behilflich zu sein. Nutzen Sie die Chancen in strategischen Sektoren mit hohem Potenzial und gehen Sie fruchtbare, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften ein", erklärte Seine Exzellenz Präsident Bassirou Diomaye Faye bei der Eröffnung des Forums "Invest in Senegal 2025" (Fii Senegal 2025) (https://FiiSenegal.sn/).

Mit diesen Worten gab das Staatsoberhaupt den Ton für ein zukunftsorientiertes Forum an, das ein Senegal symbolisiert, das sich entschlossen für den Weg der wirtschaftlichen Transformation, Stabilität und des Vertrauens engagiert. Der Präsident bekräftigte die vier Säulen der Vision Senegal 2050 wirtschaftliche Diversifizierung, regionale Entwicklung, gestärkte Regierungsführung und Investitionen in Humankapital als Leitrahmen für die langfristige Entwicklung des Landes.

Im Anschluss daran begrüßte Bakary Séga Bathily, Director General von APIX, diese Ausrichtung mit folgenden Worten: "Die Fii Senegal 2025 ist nicht nur ein weiteres Forum. Es ist das Gesicht eines Senegals, der stolz seinen Anspruch geltend macht, ein Zentrum der Stabilität, des Vertrauens und des gemeinsamen Wohlstands zu werden offen für Afrika und die Welt."

An zwei Tagen versammelt das Forum unter dem Motto "Connecting Opportunities, Building the Future" (Chancen verbinden, Zukunft gestalten) politische Entscheidungsträger, Investoren und weltweit führende Persönlichkeiten in Dakar zu einem hochrangigen Dialog über Wertschöpfung, lokale Transformation und nachhaltige Finanzierung.

Der erste Tag wurde durch eine Podiumsdiskussion mit afrikanischen und internationalen Staats- und Regierungschefs sowie thematische Sitzungen zu den Themen Energie, strategische Ressourcen, Gesundheit, Landwirtschaft und Senegals Industriezentren geprägt.

Zum Abschluss der Eröffnungssitzung bekräftigte der Director General von APIX erneut das Momentum des Vertrauens: "Die Fii Senegal 2025 wird die Rolle Senegals als zentraler Akteur im wirtschaftlichen Wandel Afrikas und als vertrauenswürdiger Standort für globale Investoren bekräftigen. Der Zeitpunkt zum Investieren ist jetzt. Der Ort der Verwandlung ist hier. Der Weg zum Erfolg führt über die Zusammenarbeit."

