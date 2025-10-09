Transaktion ermöglicht Making Science, sich auf das Kerngeschäft Digital Marketing und KI zu konzentrieren, während Lutech seine Fähigkeiten sowie Präsenz in Spanien ausbaut

Die Making Science Group, S.A. (BME Growth: MAKS) ("Making Science"), ein führendes Beratungsunternehmen für digitales Marketing und Technologie, sowie Lutech S.p.A. ("Lutech"), ein in Italien ansässiger Digital- und Technologieführer, gaben heute bekannt, eine Vereinbarung getroffen zu haben, wonach Making Science seine Cloud- und Cybersecurity-Geschäftseinheit in Spanien an Lutech verkaufen wird.

Die Transaktion ermöglicht Making Science, seine Ressourcen auf die Konsolidierung seiner Führungsposition in den Kernbereichen Digital Marketing, AdTech und Künstliche Intelligenz zu konzentrieren.

Für Lutech stellt die Akquisition eine strategische Erweiterung der Präsenz auf dem spanischen Markt sowie eine Erweiterung des Dienstleistungsportfolios durch ein Team hochspezialisierter Fachkräfte dar.

ÜBERSICHT UND GRÜNDE DER TRANSAKTION

Die Transaktion wird durch den Verkauf der rechtlichen Einheiten von Making Science in Spanien umgesetzt, die in den Bereichen Cloud-Infrastruktur, Enterprise-Software-Entwicklung und Cybersecurity tätig sind.

Der Kaufpreis für die Transaktion beträgt maximal 26 Mio. Euro und setzt sich aus einer Vorauszahlung sowie einer zusätzlichen Zahlung zusammen, die im ersten Halbjahr 2026 auf Basis des tatsächlichen EBITDA 2025 geleistet wird.

Der Abschluss der Transaktion, der für das vierte Quartal 2025 erwartet wird, steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung ausländischer Direktinvestitionen in Spanien sowie der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für solche Transaktionen.

Für Making Science ermöglicht der Verkauf, die Ressourcen und Managementkapazitäten auf die Kerngeschäftseinheiten Digital Marketing Services, AdTech sowie RAISING (die KI-Technologie-Division) zu konzentrieren. In diesen Bereichen hat das Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile entwickelt und sieht die größten Chancen, in beiden Segmenten eine globale Führungsposition einzunehmen, die internationale Expansion zu maximieren sowie den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.

Für Lutech stellt diese Akquisition einen wichtigen Schritt für die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Sie etabliert eine starke Basis auf dem spanischen Markt, integriert ein talentiertes Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz sowie stabiler Kundenbasis und stärkt damit die Präsenz von Lutech in Spanien über Lutech Sapimsa sowie Cimworks. Die Übernahme erweitert Lutechs Kompetenzen in stark nachgefragten Bereichen wie Cloud-Services, maßgeschneiderter Software und Cybersecurity und verbessert das Dienstleistungsangebot für Kunden in ganz Europa.

Lutech wurde von PCB Partners, DLA Piper und EY beraten. Making Science wurde von GP Bullhound und Gómez-Acebo Pombo beraten.

EINE FORTGESETZTE PARTNERSCHAFT

Die Transaktion ist so strukturiert, dass der vollständige Betrieb für alle bestehenden Kunden gewährleistet bleibt und das Expertenteam nahtlos in Lutech integriert wird. Darüber hinaus bestätigten Making Science und Lutech eine strategische Allianz, wonach Making Science weiterhin ein wichtiger Kunde dieser Geschäftseinheit bleibt. So behalten Kunden nahtlosen Zugang zu den spezialisierten Fähigkeiten und Technologien der ehemaligen Cloud- und Cybersecurity-Sparte.

Lutech ist eine führende italienische Technologiegruppe für die Entwicklung sowie die Einbindung von Unternehmenslösungen und verfügt über nachweisliche Erfahrung bei der Führung und Entwicklung leistungsstarker technischer Teams. Ihr Profil garantiert nicht nur Kontinuität beim Service für bestehende Kunden, sondern auch optimale Bedingungen für das zukünftige Wachstum des übernommenen Teams.

José Antonio Martínez, Geschäftsführer und Gründer von Making Science, sagte:

"Diese Transaktion markiert einen strategischen Meilenstein in der Entwicklung von Making Science zu einer spezialisierteren und effizienteren Organisation. Wir freuen uns, in Lutech einen idealen Partner gefunden zu haben, eine erstklassige Gruppe, welche die bestmögliche Zukunft für unser Team und Kontinuität für unsere Kunden gewährleistet. Diese Vereinbarung erlaubt uns, unsere Ressourcen auf das globale Digital Marketing und KI-Geschäft zu konzentrieren sowie gleichzeitig eine neue strategische Beziehung mit Lutech zu gestalten."

Giuseppe Di Franco, Geschäftsführer der Lutech Group, sagte:

"Diese Übernahme ist ein entscheidender Schritt für unsere internationale Expansionsstrategie und stärkt unsere Führungsposition im Bereich digitale Transformationsdienste in Europa. Wir sind von Talent und Expertise des Teams der Cloud-, Software- sowie der Cybersecurity-Einheit von Making Science beeindruckt und freuen uns, sie in der Lutech-Familie willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir unsere Fähigkeit verbessern, Kunden in Spanien sowie ganz Europa zu bedienen, und wir setzen uns für einen nahtlosen Übergang sowie die Förderung des zukünftigen Wachstums des Teams ein."

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN UND PROGNOSE

Making Science wird nach Abschluss der Transaktion weitere Informationen zur geplanten Verwendung des erhaltenen Kapitals bereitstellen. In der Veröffentlichung der H1-Ergebnisse am 31. Juli 2025 bestätigte Making Science erneut seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025. Etwaige Aktualisierungen der Finanzprognose 2025 oder des Plans für 2027 werden nach Abschluss der Transaktion kommuniziert.

ÜBER MAKING SCIENCE

Making Science ist ein KI-gestütztes Unternehmen für digitale Beschleunigung mit über 1200 Beschäftigten und Aktivitäten in 18 Märkten: Spanien, Portugal, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Brasilien, Frankreich, Niederlande, Italien, dem Vereinigten Königreich, Irland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Deutschland, Georgien und den USA. Als Beratungspartner von Local Planet, dem weltweit größten Netzwerk unabhängiger Media-Agenturen, bietet Making Science global digitale Marketing-, AdTech- und Martech-, Cloud- und Software- sowie Cybersecurity-Dienstleistungen über Delivery Hubs an, die hochqualifizierte Fachkräfte bereitstellen.

Making Science besteht aus vier Geschäftsbereichen: Global Digital Agency with Technology: 360°-Digitale Marketing-Services, die strategische Planung, Kreativität, Daten und Technologie integrieren. RAISING (Technologie-Division): Kombination von Geschäftsexpertise sowie Data Science zur Bereitstellung fortgeschrittener KI-basierter Marketinglösungen. Cloud-, Software- und Cybersecurity-Geschäft: Team von über 400 Ingenieuren und Datenwissenschaftlern sowie spezialisiertes Cybersecurity-Team. Making Science Investment: Mit Ventis und TMQ als Diversifikationslinie zur Umsetzung der Kompetenzen aller Bereiche von Making Science.

RAISING, die Technologieabteilung, positioniert das Unternehmen als globalen Vorreiter in der digitalen Transformation. Seine unternehmenseigenen Lösungen wie ad-machina, Trust Generative AI und Gauss AI ermöglichen Marken, ihre Geschäftsergebnisse durch Künstliche Intelligenz zu maximieren.

Zusätzlich beteiligt sich das Unternehmen an verschiedenen ESG-Initiativen, darunter das Climate Pledge, der UN Global Compact sowie die Pledge-1%-Initiative, und unterstützt gemeinnützige Organisationen mit starkem Einsatz für eine positive Zukunft.

ÜBER LUTECH

Die Lutech Group, ein führender Akteur in Italien und Europa im Bereich Digital sowie KI, entwirft, implementiert und verwaltet Lösungen für digitale Transformation, Innovation sowie für das Wachstum von Unternehmen und Institutionen, dank des tiefgreifenden Branchenwissens des Unternehmens.

Mit 5500 Fachkräften und einem Umsatz von rund 1 Mrd. Euro treibt Lutech Veränderungen durch einen End-to-End-Ansatz voran, in dem Unternehmensberatung, Umsetzung sowie Governance Geschäftsergebnisse maximieren und ein vollständiges integriertes Angebot liefern.

Lutech erweitert sein Portfolio durch strategische Übernahmen und kontinuierliche Investitionen in Beschäftigte, Plattformen und geografische Regionen.

