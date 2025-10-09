Serie A unter der Leitung von The Column Group, DCVC Bio und Lux Capital, unter Beteiligung der Gates Foundation und Alexandria Venture Investments

NEW YORK, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nilo Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das neuronale Schaltkreise nutzt, um die Immunhomöostase bei Krankheiten wiederherzustellen, startete heute mit einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 101 Mio. USD unter der Leitung von The Column Group (TCG), DCVC Bio und Lux Capital, unter Beteiligung der Gates Foundation und Alexandria Venture Investments. Zeitgleich mit der Markteinführung hat Nilo die Ernennung von Dr. Kim Seth zum Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied bekanntgegeben.

Nilo wurde von den weltweit führenden Wissenschaftlern Dr. Charles Zuker (Columbia University), Dr. Ruslan Medzhitov (Yale University) und Dr. Steve Liberles (Harvard University) gegründet und entstand in Zusammenarbeit mit TCG, um bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in der Neuroimmunologie in neue therapeutische Strategien umzusetzen. Dr. Seth wird gemeinsam mit Chief Scientific Officer Dr. Laurens Kruidenier die Umwandlung des Unternehmens von einem Stealth-Unternehmen in die nächste Wachstumsphase leiten. Die Finanzierung dient der Einrichtung von Nilos Labors in New York City, dem Ausbau seines interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsteams und der Weiterentwicklung der präklinischen Programme des Unternehmens.

Nilo entwickelt Medikamente, die neuronale Schaltkreise nutzen, um die Immunhomöostase zentral wiederherzustellen. Damit bietet das Unternehmen einen differenzierten Ansatz zur Immunmodulation, der über die herkömmliche Immunsuppression hinausgeht. Das Unternehmen baut auf bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen aus dem Labor von Dr. Charles Zuker (Hauptforscher an der Columbia University und Forscher am Howard Hughes Medical Institute) auf, der bestimmte vagale Neuronen identifiziert hat, die die systemische Immunaktivierung und Entzündung regulieren. Durch die gezielte Beeinflussung dieser zentralen "Master-Regulator"-Kreisläufe zwischen Gehirn und Körper nutzt Nilo seinen neuartigen therapeutischen Ansatz, um mehrere Immunwege gleichzeitig zu modulieren, wodurch das Risiko einer Therapieresistenz verringert und die potenzielle Wirkung auf ein breites Spektrum von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten mit großem ungedecktem Bedarf erweitert wird.

Dr. Seth verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Biopharmaindustrie und war in verschiedenen Führungspositionen bei mehreren Start-ups und börsennotierten Biotech-Unternehmen sowie großen Pharmaunternehmen tätig. Er hat zudem umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensaufbau, Strategie und F&E-Aktivitäten, Geschäftsentwicklung, Finanzen und Kapitalmärkte. Vor seiner Tätigkeit bei Nilo war Dr. Seth als Chief Business Officer bei Repare Therapeutics tätig, einem Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie. Dort war er Mitglied der Geschäftsleitung und maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen von der Pre-Series-A-Finanzierungsrunde über die Series-B-Finanzierungsrunde bis hin zum Börsengang zu skalieren. Er war für den Aufbau des US-Geschäfts des Unternehmens verantwortlich und leitete die Geschäftsentwicklung, um über eine Reihe globaler Plattform-, Vermögens- und klinischer Partnerschaften Finanzierungen in Höhe von über 250 Mio. USD zu generieren, was einem potenziellen Gesamtwert von über 4 Mrd. USD entspricht. Vor seiner Tätigkeit bei Repare hatte Dr. Seth Führungspositionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Strategie und Betrieb bei einer Reihe von Biopharmaunternehmen, darunter Pfizer, inne und war Research Analyst für Large-Cap-Pharmaunternehmen/Spezialpharmaunternehmen bei Goldman Sachs. Er erwarb seinen BA cum laude in Wirtschaftswissenschaften am Harvard College und seinen Ph.D. in Neurobiologie in der Abteilung für Medizinische Wissenschaften an der Harvard University.

Dr. Seth schließt sich Dr. Laurens Kruidenier, Chief Scientific Officer, einem erfahrenen Experten für Immunologie und Arzneimittelforschung, an. Dr. Kruidenier war zuvor als CSO bei Cellarity und Prometheus Biosciences (von Merck übernommen) tätig, wo er mehrere innovative Therapien für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten vom Konzept bis zur klinischen Anwendung vorantrieb. Zu Beginn seiner Karriere bei Takeda Pharmaceuticals und GSK leitete er Teams für präklinische Forschung und Entdeckungsforschung sowie die Strategie für Geschäftsentwicklung. Er promovierte in Immunologie an der Universität Leiden und seine Forschungsergebnisse wurden in führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften, darunter Nature, veröffentlicht.

"Nilo befindet sich in einer Phase des Wandels", so Dr. Laurens Kruidenier, Chief Scientific Officer von Nilo Therapeutics. "Die Führungsqualitäten und Erfahrung von Dr. Seth werden unsere Mission beschleunigen, bahnbrechende Erkenntnisse aus der Neuroimmunologie in Medikamente umzusetzen, von denen Patienten mit einer Vielzahl von immunbedingten Erkrankungen profitieren könnten."

"Wir freuen uns sehr, Dr. Seth als CEO begrüßen zu dürfen", so Dr. Tim Kutzkey, Managing Partner bei The Column Group. "Mit seiner Erfolgsbilanz bei der Begleitung von Unternehmen von ihren Anfängen bis zum Börsengang und der erfolgreichen Umsetzung von Programmen bringt Dr. Seth sowohl Weitblick als auch Visionen mit. Seine Leidenschaft, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative Medikamente umzusetzen, macht ihn zum idealen Partner, um Laurens' wissenschaftliche Führungsrolle zu ergänzen und Nilo in die nächste Wachstumsphase zu führen."

"Es ist mir eine Ehre, Teil des unglaublich talentierten und engagierten Teams von Nilo zu werden", so Kim Seth, Chief Executive Officer von Nilo Therapeutics. "Gemeinsam mit Laurens, unseren wissenschaftlichen Gründern von Weltklasse, und unseren Investoren bauen wir ein Unternehmen auf, das eine neue Generation von Therapien entwickeln wird, die die Gehirn-Immun-Achse nutzen, um die Behandlung von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen zu revolutionieren."

Über Nilo Therapeutics

Nilo Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine neue Klasse von Medikamenten entwickelt, die neuronale Schaltkreise nutzen, um die Immunhomöostase bei Krankheiten wiederherzustellen. Durch die gezielte Beeinflussung der Master-Regulator-Schaltkreise zwischen Gehirn und Körper, die systemische Entzündungen zentral steuern, leistet Nilo Pionierarbeit bei einem differenzierten Ansatz zur Immunmodulation, der das Potenzial hat, ein breites Spektrum von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten mit großem ungedecktem Bedarf zu behandeln. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York, NY. www.nilotx.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter info@nilotx.com.