KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Veggie-Burger-Verbot

Sprachverbote aus Brüssel sind den Menschen nicht zu vermitteln. Der ohnehin vorhandene Frust über die EU - teils berechtigt, teils überzogen - dürfte an diesem Tag gewachsen sein. Denn was die Parlamentsmehrheit da beschlossen hat, hat mit Verbraucherschutz oder Bauernhilfe kaum etwas zu tun, dafür aber umso mehr mit Symbolpolitik. Die Begründung der konservativen EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, klingt edel: Man wolle Landwirte stärken und Transparenz schaffen. Doch ein Veggie-Wurst-Verbot hilft keinem Bauern und keiner Bäuerin. Es bringt ihnen weder höhere Milchpreise noch niedrigere Kosten für Dünger, Diesel oder Landmaschinen. Kein Hof wird rentabler, nur weil ein Soja-Patty künftig nicht mehr "Burger" heißen darf./yyzz/DP/zb