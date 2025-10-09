Hedgefondslegende Ray Dalio rät aktuell zum Kauf von Gold, obwohl das Edelmetall bereits extrem gut gelaufen ist. Das steckt konkret hinter der These des Experten und so viel sollten Sie laut ihm jetzt noch investieren. Am Mittwoch hat die Unze Gold erstmals einen Preis von 4.000 US-Dollar erreicht. Viele Anleger fragen sich daher, ob sie noch in das Edelmetall investieren sollten. Ein klares Ja kommt von Hedgefondslegende Ray Dalio, der kürzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
