Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Nachdem Ende September die Preise für Butter gesenkt wurden, geht der Erfinder des Discounts den nächsten Preisschritt bei Molkereiprodukten: Ab dem 09. Oktober sinken die Preise für zahlreiche Käseprodukte dauerhaft um bis zu 16 Prozent. Damit entlastet der Discounter Nummer 1 als erster Lebensmitteleinzelhändler die Kundinnen und Kunden bei weiteren wichtigen Grundnahrungsmitteln.Ob herzhaft zum Frühstück, lecker als Snack oder edel auf der Käseplatte - Kundinnen und Kunden können bei ALDI ab sofort bei über 30 Käseprodukten jeweils bis zu 50 Cent sparen. Mit der neuen Preissenkung macht ALDI die Auswahl an beliebten Käsesorten noch attraktiver und sorgt als Preisführer dafür, dass gute Käseprodukte für alle erschwinglich bleiben. Kundinnen und Kunden können sich beim Erfinder des Discounts jederzeit auf gute Qualität zum besten Preis verlassen. Dies bestätigt auch der aktuelle Kundenmonitor 2025, der ALDI Nord und ALDI SÜD zum 16. Mal in Folge als Preissieger und damit günstigsten Discounter Deutschlands auszeichnet.[1]Folgende Käseartikel werden ab dem 09. Oktober dauerhaft um bis zu 16 Prozent im Preis gesenkt:- HOFBURGER Gouda in Scheiben, 400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (- 50 Cent)- MILSANI Butterkäse, 400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (- 50 Cent)- HOFBURGER Schnittkäse-Scheiben in den Sorten Edamer und Tilsiter, 400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-50 Cent)- HOFBURGER Käse-Aufschnitt, 250-Gramm-Packung für 1,89 Euro statt 2,19 Euro (- 30 Cent)- HOFBURGER Fettreduzierter Schnittkäse, 200-Gramm-Packung für 1,99 Euro statt 2,29 Euro (- 30 Cent)- MILSANI Emmentaler Scheiben, 250-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (- 30 Cent)- HOFBURGER Gouda jung in Scheiben, 250-Gramm-Packung für 1,69 Euro statt 1,95 Euro (- 26 Cent)- MILSANI Käsescheiben, 150-Gramm-Packung für 0,99 Euro statt 1,19 Euro (- 20 Cent, nur bei ALDI SÜD)- MILSANI Käse-Snack in Würfeln, 220-Gramm-Packung für 2,69 Euro statt 2,89 Euro (- 20 Cent)- MEINE KÄSETHEKE Gutsdammer Käse, 350-Gramm-Packung für 3,59 Euro statt 3,79 Euro (- 20 Cent, nur bei ALDI SÜD und regional erhältlich)- MILSANI Emmentaler am Stück, 400-Gramm-Packung für 3,79 Euro statt 3,99 Euro (- 20 Cent)- MEINE KÄSETHEKE Gouda mittelalt in Scheiben, 300-Gramm-Packung für 2,79 Euro statt 2,99 Euro (- 20 Cent)- MEINE KÄSETHEKE Gouda mittelalt am Stück, 450-Gramm-Packung für 4,49 Euro statt 4,69 Euro (- 20 Cent)- HOFBURGER Gouda jung am Stück, 450-Gramm-Packung für 3,99 Euro statt 4,19 Euro (- 20 Cent)- BIO Bio-Reibekäse, 150-Gramm-Packung für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 20 Cent)- HOFBURGER/MILSANI[2] Emmentaler, gerieben, 250-Gramm-Packung für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 20 Cent)- MILSANI Gratinkäse Sortiment, 250-Gramm-Packung für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 20 Cent)- MILSANI Gouda gerieben, 250-Gramm-Packung für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 20 Cent)- HOFBURGER/MILSANI2 Mozzarella gerieben, 250-Gramm-Packung für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 20 Cent)- MILSANI Maasdamer in Scheiben, 300-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 20 Cent)- MILSANI Sahne Schmelzkäse, 200-Gramm-Packung für 1,59 Euro statt 1,69 Euro (- 10 Cent)- MILSANI Scheibli/Schmelzkäse Sortiment, 250-Gramm-Packung für 1,69 Euro statt 1,79 Euro (- 10 Cent)- NUR NUR NATUR Bio-Reibekäse, 150-Gramm-Packung für 1,89 Euro statt 1,99 Euro (- 10 Cent, nur bei ALDI SÜD)- MILSANI Mein Landkäse, 150/120-Gramm-Packung für 1,99 Euro statt 2,19 Euro (- 20 Cent, bei ALDI Nord regional erhältlich)- GUT BIO Bio-Käsescheiben, 200-Gramm-Packung für 2,19 Euro statt 2,39 Euro (- 20 Cent)- MILSANI Irisches Cheddar Sortiment, 175/200-Gramm-Packung für 2,39 Euro statt 2,49 Euro (- 10 Cent)- MILSANI Irische Cheddar-Stücke, 200-Gramm-Packung für 2,39 Euro statt 2,49 Euro (- 10 Cent)- HOFBURGER Schmelzkäseecken, 250-Gramm-Packung für 2,39 Euro statt 2,49 Euro (- 10 Cent)- HOFBURGER Räucherkäse Scheiben, 250-Gramm-Packung für 2,69 Euro statt 2,79 Euro (- 10 Cent, nur bei ALDI Nord)- HOFBURGER Räucherkäse Scheiben, 150-Gramm-Packung für 1,59 Euro statt 1,69 Euro (- 10 Cent, nur regional bei ALDI SÜD)- MILSANI Sandwich-Käsescheiben, 150/175/200-Gramm-Packung für 2,69 Euro statt 2,79 Euro (- 10 Cent)- ROI DE TREFLE Französischer Schnittkäse, 200-Gramm-Packung für 2,89 Euro statt 2,99 Euro (- 10 Cent, nur bei ALDI SÜD)[1] Auszeichnungen beziehen sich auf die Branche "Lebensmittelmärkte - Discounter". Preise im Vergleich zum Wettbewerb. Quelle: Kundenmonitor ® Deutschland 2025 (www.kundenmonitor.de/25-026-2); ServiceBarometer AG, München.[2] Die Eigenmarke befindet sich in der Umstellung und kann daher regional abweichen.