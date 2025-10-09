Anzeige
Donnerstag, 09.10.2025
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
Dow Jones News
09.10.2025 06:45 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Oktober

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Oktober 

=== 
  07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +14,7 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:   -0,6% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: -0,8% gg Vm 
     zuvor:   -0,1% gg Vm 
*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Parlaments 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung 
  17:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede und Q&A bei Round Table von 
     Irish Association of Investment Managers 
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q 
  18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, spricht beim Economic Club of Minnesota 
 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - KR/Börsenfeiertag Südkorea 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 00:12 ET (04:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
