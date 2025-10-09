Die Heidelberg Pharma AG hat ihren Neunmonatsbericht 2025 (1. Dezember 2024 - 31. August 2025) veröffentlicht. Das Unternehmen berichtet über eine solide operative Entwicklung seines Leitprojekts HDP-101 sowie über tiefgreifende Kostensenkungsmaßnahmen infolge der verzögerten Meilensteinzahlung von Partner Telix Pharmaceuticals. CEO Pahl: "Fokussierung notwendig, um Zukunftsfähigkeit zu sichern" Prof. Andreas Pahl, Sprecher des Vorstands der Heidelberg Pharma AG, erklärt:"Vor dem Hintergrund der verzögerten Meilensteinzahlung haben wir uns entschieden, unsere Projekte zu priorisieren und ein umfassendes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin