Die Nordex Group bleibt auch im dritten Quartal 2025 auf Wachstumskurs: Das Unternehmen erzielte im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) neue Aufträge über 2.170 Megawatt (MW) - ein Zuwachs von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q3/2024: 1.726 MW). Damit summiert sich der Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025 auf 6.661 MW (9M/2024: 5.083 MW). Nordex: Starke Nachfrage aus Europa und Nordamerika Zwischen Juli und September bestellten Kunden 362 Windenergieanlagen für Projekte in 16 Ländern. Den größten Anteil machten Aufträge aus Europa - insbesondere Deutschland - sowie Nordamerika, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
