biomodal, ein auf Omics basierendes Life-Science-Technologie- und Analyseunternehmen, gab heute bekannt, dass es ein zertifiziertes Dienstleisterprogramm (CSP) mit Partnern auf der ganzen Welt gestartet hat, um der steigenden Nachfrage nach seinen neuartigen Duet-Multiomics-Lösungen gerecht zu werden. Die Organisationen arbeiten mit biomodal zusammen, um Forschern in Bereichen wie der Erkennung von Krankheiten, der Auswahl und Überwachung von Therapien sowie der Gewinnung mechanistischer Erkenntnisse über Krankheiten transformative Daten und Erkenntnisse zu liefern.

Das CSP-Programm von biomodal ist ein weltweites Netzwerk validierter Dienstleistungsunternehmen, die die Duet-Multiomik-Sequenzierungstechnologie des Unternehmens nutzen, darunter duet evoC und duet +modC. biomodal CSPs durchlaufen eine standardisierte Schulung und Zertifizierung, um sicherzustellen, dass sie ihren Kunden Daten von höchster Qualität liefern.

Zu den herausragenden Dienstleistern gehören:

Eurofins Clinical Enterprise, Framingham, Massachusetts, USA

Garvan Institute of Medical Research, Sydney, Australien

Life Brain, Bonn, Deutschland

McGill Genome Center, Montreal, Quebec, Kanada

MOgene, St Louis, Missouri, USA

University of Michigan Medical School, Ann Arbor, Michigan, USA

University of Minnesota Genomics Center, Minneapolis, Minnesota, USA

Zymo Research, Irvine, Kalifornien, USA

"Diese Technologie bietet ein vollständigeres Bild der Biologie und Genregulation bei Krebs, Alterung und Herz-Kreislauf-Gesundheit und kann sogar ein Verständnis für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Entwicklung von Arten erschließen", sagte Dr. Orion Tong, F&E-Leiter bei Garvan Genomics Platform.

"Unsere Partnerschaft mit biomodal stellt Wissenschaftlern direkt modernste Multiomik-Tools zur Verfügung", sagte Dr. Keith Booher, Services Director bei Zymo Research Corporation. "Die Möglichkeit, 5mC, 5hmC und die vier kanonischen Basen in einem Arbeitsablauf zu profilieren, ist ein transformativer Schritt für das Verständnis der Krankheitsbiologie und verändert die Spielregeln."

Dr. Per Hoffmann, CCO bei Life and Brain GmbH: "Mit den Duet-Multiomik-Lösungen von biomodal liefern wir transformative Erkenntnisse, indem wir das 5-Basen- und 6-Basen-Genom generieren und analysieren. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, kontinuierlich innovative Dienstleistungen anzubieten, die das Verständnis der normalen und krankheitsbezogenen Biologie vertiefen und eine bessere Identifizierung krankheitsrelevanter Biomarker ermöglichen."

"Als Early Adopters der 5-Basen- und 6-Basen-Lösungen von biomodal freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir nun offiziell zertifizierter Dienstleister sind", sagte Ioannis Ragoussis, Leiter der Genomwissenschaften am McGill Genome Center. "Dieser Meilenstein ermöglicht es uns, fortgeschrittenere Forschung zu unterstützen und den Forschern, für die wir tätig sind, ein tieferes Verständnis der Mechanismen zu vermitteln."

"Wir evaluieren kontinuierlich die fortschrittlichsten Technologien für unsere Forschungsgemeinschaft. Die 6-Basen-Lösung von biomodal eröffnet neue Horizonte in der Genetik und Epigenetik und liefert Erkenntnisse, die zuvor unerreichbar waren", sagte Claudia Lalancette, Direktorin des Epigenomics Core Lab der University of Michigan.

"Wir freuen uns, die neuartigen Vorteile unserer Duet-Multiomik-Lösungen durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Life-Science-Branche auszuweiten, um unsere Kunden weltweit besser unterstützen zu können", sagte Peter Fromen, CEO von biomodal. "Unser bCSP-Programm verschafft Dienstleistern einen Wettbewerbsvorteil und trägt dazu bei, dass ihre eigenen Kunden mit Hilfe der biomodal-Technologie Multiomik-Daten von höchster Qualität erhalten."

Über biomodal ltd.

biomodal ist ein auf Omics basierendes Life-Science-Technologie- und Analyseunternehmen, das Produkte anbietet, die die Dynamik unserer sich ständig verändernden Biologie in den Fokus rücken. Unsere Duet-Multiomik-Lösungen ermöglichen mehr epigenetische Informationen aus einer einzigen DNA-Probe mit geringem Aufwand, ohne komplexe, ressourcenintensive Bioinformatik oder aggressive chemische Behandlung. Unser Sequenzierungsansatz mit Einzelbasenauflösung erschließt die kombinatorische Kraft genetischer und epigenetischer Informationen in einem einzigen Arbeitsablauf und liefert tiefere biologische Einblicke in den Bereichen Krebs, neurodegenerative Erkrankungen und Alterung.

