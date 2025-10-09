Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 09
[09.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.10.25
|LU2941599081
|23,820,790.00
|EUR
|0
|243,193,478.76
|10.2093
|08.10.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,974,508.99
|10.3171
|08.10.25
|LU2941599834
|823,122.00
|GBP
|0
|8,330,481.57
|10.1206
|08.10.25
|LU2994520851
|11,655,763.00
|USD
|0
|120,047,710.82
|10.2994
|08.10.25
|LU2994520935
|679,975.00
|USD
|0
|6,850,395.82
|10.0745
|08.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,700.41
|10.188
|08.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,353.20
|10.0141
|08.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|318,820.24
|10.0119
|08.10.25
|LU2941599594
|5,000.00
|CHF
|0
|50,007.39
|10.0015
