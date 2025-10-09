Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 09
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|267002.31
|6.0677
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|77709650.00
|475717735.16
|6.1217
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|08/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19239839.31
|5.6588
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|266091.09
|6.0636
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19044377.00
|114116291.17
|5.9921
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|247278.00
|1311743.71
|5.3047
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|08/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35410000.00
|241464383.74
|6.8191
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|08/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28690723.97
|5.9524
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|08/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10179894.38
|5.0899
© 2025 PR Newswire