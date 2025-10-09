VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-08
|NL0009272749
|3988777.000
|384252909.69
|96.3335
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-08
|NL0009272772
|513000.000
|37612443.64
|73.3186
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-08
|NL0009272780
|360000.000
|30569895.61
|84.9164
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-08
|NL0009690239
|8210404.000
|309699915.20
|37.7204
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-08
|NL0009690247
|2598390.000
|44851401.81
|17.2612
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-08
|NL0009690254
|2426537.000
|30188690.01
|12.4411
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-08
|NL0010273801
|2681000.000
|51256398.41
|19.1184
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-08
|NL0010731816
|808000.000
|69304143.26
|85.7725
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-08
|NL0011683594
|76150000.000
|3418998481.77
|44.8982
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-08
|NL0010408704
|29903010.000
|1078961323.26
|36.0820
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-08
|NL0009272764
|328000.000
|20639840.05
|62.9263
