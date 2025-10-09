The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2025
ISIN Name
AT0000A1GF43 ERSTE GP BNK 15-25MTN1458
SK4120007543 SLOWAKEI 2025
USG76237AB53 ROLLS-ROYCE 15/25 REGS
DE000DK0B9L4 DEKABANK DGZ IHS.S.7344
FR0012222297 CRED.AGRIC.ASSUR. 14-UND.
USP14517AA73 BCO NAC.COM.EX.15/25 REGS
CH0572327028 ATHENE GLOB. 20/25 MTN
XS2244823535 MBH CORP. 20/25 MTN 4
XS0231106799 RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN
US900123CZ18 TUERKEI 20/25
DE000LB2BZ30 LBBW FZA 22/25
IT0005617367 ITALIEN 24/25 ZO
DE000NLB30Z7 NORDLB 22/25
DE000HLB77U1 LB.HESS.THR.CARRARA10F/22
DE000LB2BYU5 LBBW FZA 22/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2025
ISIN Name
AT0000A1GF43 ERSTE GP BNK 15-25MTN1458
SK4120007543 SLOWAKEI 2025
USG76237AB53 ROLLS-ROYCE 15/25 REGS
DE000DK0B9L4 DEKABANK DGZ IHS.S.7344
FR0012222297 CRED.AGRIC.ASSUR. 14-UND.
USP14517AA73 BCO NAC.COM.EX.15/25 REGS
CH0572327028 ATHENE GLOB. 20/25 MTN
XS2244823535 MBH CORP. 20/25 MTN 4
XS0231106799 RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN
US900123CZ18 TUERKEI 20/25
DE000LB2BZ30 LBBW FZA 22/25
IT0005617367 ITALIEN 24/25 ZO
DE000NLB30Z7 NORDLB 22/25
DE000HLB77U1 LB.HESS.THR.CARRARA10F/22
DE000LB2BYU5 LBBW FZA 22/25
