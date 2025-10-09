NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99,30 Euro belassen. Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den letzten 18 bis 24 Monaten und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem hätten die Eckdaten für den Umsatz und mehr noch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie für das Ergebnis je Aktie die Konsensschätzungen verfehlt. Diese dürften nun für 2025 um rund 4 beziehungsweise 9 und mehr als 35 Prozent sinken./rob/gl/ajx



