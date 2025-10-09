Die zunehmende Größe und Komplexität künstlicher Intelligenz stellt selbst die größten Cloud-Betreiber vor enorme technische Herausforderungen. Cisco Systems will diese nun mit einem neu entwickelten Hochleistungsnetzwerkchip lösen und läutet damit die nächste Phase der KI-Infrastruktur ein. Cisco Systems hat am Mittwoch den P200, einen neuartigen Netzwerkchip, vorgestellt, der speziell für die Verbindung großer KI-Rechenzentren entwickelt wurde. Der Chip bildet das Herzstück eines ebenfalls neuen Routers, der dafür konzipiert ist, weit voneinander entfernte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de