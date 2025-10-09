Novoloop®, ein US-amerikanischer Technologiepionier im Bereich der zirkulären Innovation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Shanghai Huide Science Technology Co., Ltd. bekannt, um die Produktion von Novoloops Lifecycled-Thermoplastischem Polyurethan (TPU) zu erweitern. Die Zusammenarbeit wird durch einen fünfjährigen Verfertigungsvertrag formalisiert, der langfristige Klarheit hinsichtlich Lieferung, Preisgestaltung und Qualitätsstandards schafft.

Huide and Novoloop come together to commemorate partnership at the signing ceremony. (From left to right: Front row: Charley Qian General Manager of International Business, Huide, Miranda Wang Cofounder CEO, Novoloop, Top row: Jialong Dong, Sales Manager, Huide, Dr. Sylvain Seif, Senior Applications Engineer, Novoloop, Ella Huang, China Operations Team, Novoloop)

Novoloop hat ein proprietäres chemisches Verfahren entwickelt, das Polyethylenabfälle aus dem Endverbrauch in Lifecycled-Polyole und Polyurethane umwandelt, die Neuwarenqualität aufweisen. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht es, Materialien, die traditionell aus fossilen Ressourcen hergestellt werden, stattdessen aus schwer recycelbaren Kunststoffabfällen herzustellen.

Huide hat fast 30 Jahre damit verbracht, Polyurethan-Technologien voranzutreiben und umfassende Kompetenzen entwickelt, die von Forschung und Entwicklung über die Prozessoptimierung bis hin zur Fertigung und zum Lieferkettenmanagement reichen. Damit hat das Unternehmen die Grundlage geschaffen, um Materialinnovationen in skalierbare industrielle Lösungen umzusetzen.

Novoloop und Huide haben gemeinsam mehrmals Novoloops Lifecycled 67A TPU aus Lifecycled-Polyol auf kommerziellen reaktiven Extrusionsanlagen erfolgreich hergestellt. Diese Materialien haben alle Qualitäts- und Leistungsanforderungen erfüllt und damit die Skalierung der TPU-Produktion mit kreislauffähigen Rohstoffen demonstriert. Gemäß den Vertragsbedingungen werden die Partner die Produktion steigern, und zugleich die Rückverfolgbarkeit nach dem Global Recycled Standard (GRS) einführen. In der Zukunft werden sie weitere Sorten Lifecycled TPU einführen.

"Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts dar, um zirkuläres TPU in großem Maßstab kommerziell rentabel zu machen", erklärte Miranda Wang, CEO von Novoloop. "Durch die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Polyurethanhersteller wie Huide können wir zuverlässige Qualität, Rückverfolgbarkeit und Kostenstabilität bieten alles wesentliche Faktoren für weit verbreitete Anwendung."

"Wir sind mit dem transformativen Potenzial dieser Zusammenarbeit begeistert," erklärte Charley Qian, General Manager von Huide. "Huide steht seit langer Zeit für Nachhaltigkeit und Innovation, sowie für Produkte die Qualität, Beständigkeit und Vertrauen erweisen. Gemeinsam mit Novoloop können wir diese Mission fortsetzen und technologische Innovationen für eine nachhaltigere Gesellschaft vorantreiben.

Die Partnerschaft wird heute auf der K-Show 2025 in Düsseldorf vorgestellt. Novoloop stellt bei Stand 5C07-03 Lifecycled 67A TPU aus, und nimmt dafür nun kommerzielle Vorkäufe und Abnahmefragen an.

Über Novoloop

Novoloop ist ein Unternehmen für zirkuläre Innovation, das schwer recycelbare Kunststoffe mit seiner proprietären Lifecycling-Technologie umwandelt. Durch die chemische Verwandlung von Post-Consumer-Polyethylen zu leistungsstarken, Kohlendioxidarmen Polyolen zu leistungsstarken, kohlenstoffarmen Polyolen und Polyurethanen ermöglicht Novoloop die Herstellung nachhaltiger Materialien für Anwendungen in den Bereichen Schuhwerk, Bekleidung, Automobilindustrie und mehr. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet, hat seinen Sitz in Kalifornien, beschaffte bisher mehr als 50 Millionen US-Dollar Kapital, und verfügt über 50 erteilte und angemeldete Patente in 18 Regionen. Das Lifecycled TPU von Novoloop wurde 2022 erstmals im Cloudprime-Sneaker von On vorgestellt. Im Jahr 2025 wurde das Unternehmen vom TIME Magazine zu einem der weltweit führenden Greentech-Unternehmen ernannt. Weitere Informationen finden Sie unter novoloop.com

Über Shanghai Huide Science Technology Co., Ltd.

Huide (SH:603192), an der Shanghai Stock Exchange notiert, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Polyurethan-Materialien. Mit integrierten Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung und Lieferkettenmanagement umfasst das Portfolio des Unternehmens TPU, PU-Harze, Polyesterpolyole, Klebstoffe, wasserbasierte Polyurethane sowie Polyurethan-Systeme, die für wichtige Anwendungsbereiche wie Schuhwerk, Automobil- und Konsumgüter geeignet sind. Geleitet von Innovation bietet Huide seinen Kunden differenzierte Lösungen an, die durch internationale Zertifizierungen wie ISO9001, ISO14001, ISO5001, IATF16949 und ISCC Plus unterstützt sind. Das Unternehmen ist in China für seine Führungsrolle in den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation bei fortschrittlichen Technologien anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter en.shhdsz.com.

