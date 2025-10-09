Unsere fünf Sinne sind die Basis unserer Wahrnehmung. Ein neues mathematisches Modell legt nun nahe, dass diese Grundlage für optimales Lernen und Erinnern möglicherweise nicht ausreicht. Ein internationales Forscher:innen-Team hat eine überraschende Entdeckung gemacht, die weitreichende Folgen für die Entwicklung künstlicher Intelligenz haben könnte. Ihre Arbeit legt nahe, dass die optimale Kapazität zum Speichern von Konzepten nicht bei fünf, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n