Die CoreWeave-Aktie steigt 8,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mit neuen KI-Tools seine Stellung gegenüber AWS, Microsoft Azure und Google Cloud ausbaut.Die Aktie des KI-Cloud-Anbieters CoreWeave legte am Mittwoch um 8,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine Reihe neuer Tools für Entwickler vorgestellt hatte, die das Training und den Betrieb von KI-Agenten vereinfachen sollen. Seit dem Börsengang im März notiert die Aktie rund 42 Prozent im Plus. Mit dem neuen serverlosen Reinforcement-Learning-Service will CoreWeave die Entwicklung intelligenter Systeme effizienter gestalten. Nach Angaben des Unternehmens entfällt durch den Dienst die Notwendigkeit, Rechenleistung manuell zu skalieren …Den vollständigen Artikel lesen ...
