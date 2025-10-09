Anzeige
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 09

[09.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE00BN4GXL63 10,217,633.00 EUR 0 100,931,034.23 9.8781
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,103,424.56 99.2143
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,209,322.54 111.6645
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,447,204.26 121.5487
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,171,133.94 117.9881
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE00BKX90X67 55,979.00 EUR 0 6,197,628.49 110.7135
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE00BKX90W50 15,507.00 CHF 0 1,536,800.49 99.1037
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000L1I4R94 1,812,830.00 USD 0 21,008,836.10 11.58900
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000LJG9WK1 505,302.00 GBP 0 5,205,438.32 10.3016
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 482,544.29 11.9232
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 417,531,513.68 112.5256
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,771,929.13 10.3180
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,058,236.25 11.2127
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000WXLHR76 1,033,673.00 EUR 0 11,063,641.31 10.7032
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000P7C7930 56,676.00 GBP 0 623,406.05 10.9995
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000061JZE2 63,054.00 USD 0 670,722.00 10.6373
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,286,960,913.30 116.9964
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,694,302.24 12.4204
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,549,159.96 10.0979
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.10.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,499.22 10.0898

