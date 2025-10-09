Emittent: Ottobock SE & Co. KGaA
ISIN: DE000BCK2223
WKN: BCK222
Kuerzel: OBCK Erster Preis: 72,00
ISIN: DE000BCK2223
WKN: BCK222
Kuerzel: OBCK Erster Preis: 72,00
© 2025 Xetra Newsboard
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|69,50
|69,60
|10:27
|69,50
|69,60
|10:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:11
|Ottobock wagt den Gang aufs Parkett - aber wo bleibt der Rest?
|06:35
|IPO/ROUNDUP: Größter Börsengang des Jahres - Ottobock startet
| DUDERSTADT/FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag steht der größte deutsche Börsengang des Jahres an. Von 9.00 Uhr an sollen an der Frankfurter Börse Aktien des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock gehandelt...
► Artikel lesen
|05:50
|IPO: Ottobock startet an der Börse
| DUDERSTADT/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Prothesenhersteller Ottobock sollen von Donnerstag (09.00 Uhr) an Frankfurter Börse gehandelt werden. Der Konzern aus dem südniedersächsischen Duderstadt...
► Artikel lesen
|10:07
|IPO: Aktien von Ottobock stoßen auf großes Interesse
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsengang des Prothesenhersteller Ottobock ist am Donnerstag bei Anlegern sehr gut angekommen. Die Papiere gingen mit einem ersten Kurs von 72 Euro in den Handel auf Xetra...
► Artikel lesen
|10:06
|OTTOBOCK startet erfolgreich an der Börse Frankfurt
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|OTTOBOCK SE & CO KGAA
|70,80
|0,00 %