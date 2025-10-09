Die Porsche AG hat in den ersten neun Monaten 2025 weltweit 212.509 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit liegt der Sportwagenhersteller zwar 6 % unter dem Vorjahresniveau, konnte aber den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge deutlich auf 35,2 % steigern - ein Plus von 12,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Davon entfallen 23,1 % auf vollelektrische Fahrzeuge und 12,1 % auf Plug-in-Hybride. Besonders in Europa (inkl. Deutschland) erreichte Porsche mit einer Elektrifizierungsquote von 56 % einen neuen Bestwert. Macan treibt Absatz - Elektromodelle auf Erfolgskurs Der Macan bleibt die volumenstärkste Baureihe: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
