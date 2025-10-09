Vancouver, BC - 9. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Aufbau und die Beschleunigung eines Portfolios von Pionierunternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI konzentriert, freut sich, den Abschluss einer Absichtserklärung ("MOU") mit Torus Talent Consultants LTD ("Torus Talent") bekannt zu geben.

Torus Talent wurde 2020 gegründet und ist ein in Vancouver ansässiges Recruiting- und Beratungsunternehmen, das auf die Rekrutierung von Spitzeningenieuren und technischen Fachkräften für Unternehmen in ganz Nordamerika spezialisiert ist, darunter auch für Unternehmen in den Bereichen Robotik und fortschrittlicher Technologien. Torus Talent verfügt zudem über weitere Netzwerke im Vereinigten Königreich, in Europa sowie in Lateinamerika. Torus Talent konzentrierte sich anfangs auf die wichtigsten technischen Disziplinen wie Elektronik, Mechanik, Software und Daten und hat seine Tätigkeit seither auf spezialisierte Positionen in den Bereichen Robotik, künstliche Intelligenz sowie Forschung und Entwicklung erweitert. So können Unternehmen während der gesamten Entwicklung ihrer Technologie - von der frühen Konzeption bis hin zur praktischen Anwendung - mit nur einem vertrauenswürdigen Partner zusammenarbeiten.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Torus Talent, dessen umfassende Erfahrung im Bereich der Personalbeschaffung für die Skalierung unserer Portfoliounternehmen von entscheidender Bedeutung sein wird, damit sie ihren Bedarf an Talenten im sich rasch entwickelnden Ökosystem der humanoiden Robotik bewältigen können", so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für den Aufbau hochkarätiger Teams, die Innovationen vorantreiben und die Marktakzeptanz der verkörperten KI beschleunigen."

Torus Talent arbeitet mit Robotik- und Hightech-Unternehmen in jeder Wachstumsphase zusammen, von aufstrebenden Start-ups bis hin zu etablierten Branchenführern, und unterstützt sie beim Aufbau von Teams, die Ideen vom Prototyp bis zur Produktion umsetzen können. Torus Talent versteht den gesamten technischen Bedarf jedes Unternehmens, von Hardware und Steuerungssystemen bis hin zu Software und Daten, und bringt Unternehmen mit Technikern und Führungskräften in Kontakt, die sofort einen wirkungsvollen Beitrag leisten können. Torus Talent stellt mithilfe gezielter Kontaktaufnahmen und strukturierter Bewertungen sicher, dass jede Einstellung sowohl den technischen Zielen als auch der Kultur des jeweiligen Unternehmens entspricht.

Mit flexiblen Serviceoptionen und einem Ansatz, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, bietet Torus Talent in enger Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung zeitnahe und qualitativ hochwertige Unterstützung bei der Personalbeschaffung. Diese strategische Partnerschaft soll den Portfoliounternehmen von Humanoid Global Zugang zu den qualifizierten Technikern geben, die sie benötigen, um Innovation und Skalierung im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik voranzutreiben.

"Torus Talent freut sich, eine selektive Partnerschaft mit der zukunftsorientierten Gruppe von Humanoid Global aufzubauen", sagte Freddy Rawji, President von Torus Talent. "Wir sind überzeugt, dass das Team von Humanoid Global die intelligentesten Köpfe mit einer klaren Mission und Werten vereint. Dank der klaren Zielsetzung und Ausrichtung von Humanoid Global werden wir die klügsten Köpfe im Bereich Robotik und KI gewinnen und langfristig binden können."

Die in der MOU zwischen Humanoid Global und Torus Talent beschriebene strategische Partnerschaft schafft einen Rahmen, innerhalb dessen Torus Talent die Portfoliounternehmen von Humanoid Global mit umfassenden Recruiting-Dienstleistungen unterstützen wird. Torus Talent wird sein Netzwerk nutzen, um für wichtige technische, betriebliche und leitende Positionen qualifizierte Kandidaten zu identifizieren und vorzustellen und die Portfoliounternehmen während des gesamten Recruiting-Prozesses - von der Kontaktaufnahme bis zur Vermittlung - zu unterstützen. Torus Talent wird in enger Zusammenarbeit mit Humanoid Global sicherstellen, dass die Einstellungsstrategien der einzelnen Unternehmen mit ihrem jeweiligen betrieblichen Wachstum sowie ihren Forschungs- und Entwicklungsprioritäten im Einklang stehen.

Humanoid Global geht keine rechtliche Verpflichtung ein, die strategische Partnerschaft abzuschließen, bevor das Board die Genehmigung erteilt hat und eine endgültige Vereinbarung (die "endgültige Vereinbarung") abgeschlossen wurde, in der die vollständigen Bedingungen der Absichtserklärung festgelegt werden. Die MOU bleibt bis zur Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung oder neunzig Tage nach dem Datum der MOU in Kraft, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wird die endgültige Vereinbarung nicht bis zum Ende dieses Zeitraums abgeschlossen, endet die MOU automatisch und verliert ihre Gültigkeit. Weitere Einzelheiten über die endgültige Vereinbarung und die strategische Partnerschaft werden in einer späteren Pressemitteilung bekanntgegeben.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen:

https://www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

finance@humanoidglobal.ai

mailto:info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCQB:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "Ziele", "Strategie", "Chance", "wird", "würde", "könnte" oder "sollte" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zur Absichtserklärung zwischen Humanoid Global und Torus Talent; (ii) die Gründung und Umsetzung der geplanten strategischen Partnerschaft; (iii) die Verhandlung, Unterzeichnung und mögliche Fertigstellung einer endgültigen Vereinbarung; (iv) den voraussichtlichen Umfang der von Torus Talent zu erbringenden Dienstleistungen im Bereich Personalbeschaffung und Talentakquise; (v) die erwarteten Vorteile der Partnerschaft für die Portfoliounternehmen von Humanoid Global; und (vi) die allgemeine Geschäftsstrategie, die Wachstumspläne und die Zukunftserwartungen des Unternehmens.

Obwohl Humanoid Global davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit der Parteien, endgültige Vereinbarungen zu den vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt auszuhandeln und abzuschließen, der Zeitpunkt und der Erhalt erforderlicher behördlicher oder unternehmerischer Genehmigungen, Änderungen der Marktbedingungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und wettbewerbsbezogene Faktoren sowie die Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) beschrieben sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sollten sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung ändern.

