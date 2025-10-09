Es ist vollbracht. Mit der Notierung von Ottobock geht der bis dato größte Börsengang im Jahr 2025 an der Frankfurter Börse über die Bühne. Im Vorfeld des ersten Handelstages am heutigen 09. Oktober war die Nachfrage nach den Aktien des deutschen Prothesenherstellers mit Sitz in Duderstadt bereits groß.Der erste Kurs der Aktie von Ottobock lag an der Frankfurter Börse bei 72,00 Euro. Ein starker Start für den Börsenneuling.Ottobock verzeichnete im Vorfeld eine hohe Nachfrage nach seinen Aktien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
