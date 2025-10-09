Nach einem Daten-Leak über einen externen Dienstleister könnten bei Discord Fotos von Ausweisdokumenten gestohlen worden sein. Laut dem Unternehmen sind die im Netz kursierenden Zahlen aber übertrieben. Ein Erpressungsversuch läuft bereits. Discord hat bestätigt, dass möglicherweise rund 70.000 Nutzer:innen von einem Datenleck betroffen sind, nachdem ein externer Kundenservice-Dienst kompromittiert wurde. Dabei könnten Cyberkriminelle Ausweisfotos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
