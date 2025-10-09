Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die politische Entwicklung in Frankreich sorgt an den Finanzmärkten für Gesprächsstoff, berichten die Analysten der Helaba.Letztlich könne die Regierungskrise ohne Neuwahlen gelöst werden, was mit Erleichterung aufgenommen werde. Präsident Macron wolle in Kürze einen neuen Premierminister bekannt geben. Französische Bonds seien gefragt, die Renditen sänken, ebenso wie die Risikospreads. Auch die Kurse von Bundesanleihen hätten zugelegt, während der Euro in der Defensive bleibe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
