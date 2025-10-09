Gablitz (www.fondscheck.de) - Der Experte Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt das ETC (ISIN DE000PS7G0L8/ WKN PS7G0L) der BNP Paribas bezogen auf Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) vor.Neue Rekorde beim Gold: Gestern habe die Goldnotierung erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar durchbrochen. Anleger, die vor dem Hintergrund des günstigen US-Dollars und der konjunkturellen Unsicherheiten (Zölle, Government Shutdown, Trumps Außen- und Geopolitik) den Gold-Anteil in ihrer privaten Asset Allocation ausbauen wollten, könnten dazu die defensiven Strategien mit Zertifikaten und die offensive ETC-Strategie nutzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
