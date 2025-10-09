Alzchem bleibt im Spiel: Creapure® und FC Bayern Basketball setzen ihre Zusammenarbeit in der kommenden Saison fort
Alzchem und der FC Bayern Basketball verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit und starten in die zweite Saison. Mit der Alzchem Premium-Marke Creapure® wird der international renommierte Hersteller von Kreatin-Monohydrat den amtierenden Deutschen Meister als offizieller Kreatin Partner auf seinem Weg durch die kommende Saison begleiten.
Creapure® steht für höchste Reinheit und Qualität im Bereich der Sporternährung und ist weltweit bei Sportlerinnen und Sportlern anerkannt. Als führender und einziger westlicher Hersteller von Kreatin legt Alzchem besonderen Wert auf eine Produktion "Made in Germany" sowie innovative Technologien. Die Kooperation mit dem FC Bayern Basketball markiert einen bedeutenden Schritt in der Verbindung von Spitzensport und hochwertiger Ernährung.
Die Zusammenarbeit umfasst nicht nur den direkten Support des Double-Gewinners während der Saison in EuroLeague, BBL und Pokal, sondern auch gemeinsame Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, um die Bedeutung von sportgerechter Ernährung und Leistungssteigerung zu betonen. Creapure® wird in der Kommunikation im neuen SAP Garden sowie auf den Social Media Kanälen des FCBB sichtbar sein und den Fans wichtige Einblicke in die Welt der Sporternährung bieten.
"Wir sind stolz darauf, das Team weiterhin mit unserem Creapure® unterstützen zu dürfen und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Saison," erklärt Martina Spitzer, CSO der Alzchem Group.
Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.
