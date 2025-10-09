Neuer Schwung im Yukon: Silber-Projekte nehmen Fahrt auf

Anzeige / Werbung

Metallic Minerals hat neue Explorations- und Entwicklungsprogramme im Yukon gestartet. Nach einer Finanzierung in Höhe von 8 Mio. CAD wolle das Unternehmen die Einnahmen aus Gold- und Silber-Royalties steigern und die Ressourcenbasis im Keno-Silberprojekt ausbauen. Die laufenden Arbeiten konzentrierten sich auf die historisch bedeutenden Klondike-Goldfelder und das angrenzende Keno-Hill-Gebiet.

Erweiterung der Gold-Royalties im Klondike:

Metallic Minerals verfüge inzwischen über eines der größten Portfolios an Schürfrechten auf alluvialen Goldvorkommen im Yukon. In der Region südlich von Dawson City habe das Unternehmen seine Fördervereinbarungen am Australia Creek auf über drei Kilometer ausgebaut. Dieser Bach werde von der geologischen Landesbehörde als östliche Fortsetzung der Klondike-Goldfelder eingestuft, die seit 1898 mehr als 20 Mio. Unzen Gold geliefert hätten. Laut Management sei für die Saison 2025 mit dem Beginn der Testförderung an einem neuen Abschnitt zu rechnen. Ein Abkommen mit einem erfahrenen Betreiber sehe eine jährliche Mindestinvestition von 500.000 CAD und eine Lizenzabgabe von 12% auf die Produktion vor. Zusätzliche Förderabkommen seien in Vorbereitung. Die erwarteten Einnahmen sollen in die Weiterentwicklung der Silber- und Kupferprojekte fließen.

Süd-Keno: Neue Explorationsprogramme gestartet

Auf dem 24,2 km² großen Grundstück im südlichen Teil des Keno-Distrikts habe das Unternehmen im September Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen begonnen. Ziel sei es, neue goldhaltige Horizonte zu definieren. Erste Ergebnisse deuteten auf wirtschaftlich verwertbare Gehalte hin. Eine Fortsetzung der Bohrungen werde für Anfang 2026 erwartet.

