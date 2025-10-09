Nürnberg (ots) -Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden verlassen... und das nun auch im Käseregal! Der Lebensmittel-Discounter sorgt ab sofort dafür, dass das Brot noch leckerer und die Pizza noch saftiger wird. Mehr als 20 Käsesorten sind auf einen Schlag reduziert. Kundinnen und Kunden sparen vor allem bei den NORMA-Eigenmarken LECKERROM und BIO SONNE bis zu 17 Prozent. Beispielsweise kostet der Butterkäse in Scheiben und auch der Edamer in Scheiben jetzt statt 2,99 Euro nur noch 2,49 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist kein Käse-Fan.Alleine in diesem Jahr wurden bei NORMA mehrere hundert wichtige Lebensmittel quer durch das gesamte Sortiment dauerhaft reduziert. Das ist wahrer Discount! Denn: Beim Nürnberger Lebensmittel-Händler profitieren am Ende vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher davon. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):BIO SONNE Butterkäse / Gouda / Frankendammer 200 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,19 EURLECKERROM Gratinkäse / Gratinkäse leicht 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURLECKERROM Gouda mittelalt 300 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURLECKERROM Emmentaler in Scheiben 250 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,49 EURLECKERROM Schmelzkäse 200 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURLECKERROM Gouda / Tilsiter / Maasdamer 150 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURLECKERROM Schmelzkäse-Scheiben 250 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURLECKERROM Käseaufschnitt 250 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,89 EURLECKERROM Gouda jung in Scheiben 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURLECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück 400 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURLECKERROM Räucherscheiben 150 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURLECKERROM Butterkäse in Scheiben 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURLECKERROM Edamer / Tilsiter in Scheiben 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURLECKERROM Emmentaler gerieben 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURLECKERROM Gouda / Mozzarella gerieben 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURLECKERROM Gouda Holland mittelalt am Stück 450 gBislang: 4,69 EURJetzt: 4,49 EURLECKERROM Gouda Holland jung am Stück 450 gBislang: 4,19 EURJetzt: 3,99 EURLECKERROM Maasdamer in Scheiben 300 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURLECKERROM Emmentaler am Stück 400 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURLECKERROM Maasdamer am Stück 350 gBislang: 3,79 EURJetzt: 3,59 EURLECKERROM Schmelzkäse-Ecken 250 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,39 EURLECKERROM Käse Duo 220 gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,69 EURLECKERROM Schnittkäse 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURLECKERROM Gouda / Maasdamer Leicht 200 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6134146