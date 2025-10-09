Gerresheimer hat nach schwachen Q3-Ergebnissen und einer verhaltenen Marktnachfrage, insbesondere im Bereich Kosmetik und orale Flüssigkeiten, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erneut gesenkt. Der Quartalsumsatz erreichte EUR 561 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,8 %, was zu einer Reduzierung der Prognose auf ein organisches Umsatzwachstum von -2 % bis -4 % und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,5 % bis 19 % (zuvor ~20 %) führte. Strukturelle Gegenwinde bestehen fort, und das angekündigte Transformationsprogramm deutet auf tiefgreifendere operative Herausforderungen hin. Wir senken unsere Schätzungen auf einen Umsatz von EUR 2.324 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 430 Mio. für 2025 und reduzieren unsere mittel- und langfristigen Annahmen deutlich. Angesichts des Margendrucks und der begrenzten Visibilität spiegelt die aktuelle Bewertung nun die bestehenden Umsetzungsrisiken wider. Wir senken unser Kursziel von EUR 61,00 auf EUR 39,00 und stufen die Aktie von Kaufen auf Halten herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag





