© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Die TSMC-Aktie kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Und die neuesten Zahlen zeigen, warum. Im dritten Quartal konnte der Chip-Riese die Umsatzerwartungen klar übertreffen.Der größte Auftragsfertiger für Halbleiter der Welt TSMC hat im dritten Quartal 2025 die Markterwartungen klar übertroffen. Getrieben von anhaltender Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz (KI) stiegen die Umsätze um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die Monate Juli bis September meldete das Unternehmen Einnahmen von umgerechnet 32,5?Milliarden US-Dollar - Analysten hatten im Schnitt lediglich rund 31,6?Milliarden US-Dollar prognostiziert. Die TSMC legte allein im vergangenen Monat um 20 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
