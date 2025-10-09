München (ots) -Ein Geburtstagsdinner, ein Mord - und das Publikum ist als Ermittler live dabei: ARD und ORF präsentieren erste Details zum innovativen TV-Special: "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" ist ein packendes Live-Krimievent, das die Faszination eines Krimi-Dinners, des beliebten Freizeitspiels, auf die große Bühne bringt. Improvisiert, unvorhersehbar und spannungsgeladen bis zur letzten Minute entfaltet sich ein intensives Spiel aus Verdacht, Täuschung und überraschenden Enthüllungen - in Echtzeit. Die hochkarätig besetzten Schauspielenden kennen nur ihre Rollen, nicht jedoch den Verlauf der Geschichte. "Tödliches Spiel" denkt das klassische Krimi-Erlebnis neu - und lädt zum Mitfiebern, Mitraten und Mitspielen ein.Im prachtvollen Ambiente eines Schlosses versammeln sich Familie und enge Freunde eines bedeutenden Brettspiel-Unternehmers zu seinem 70. Geburtstag. Doch noch bevor das Familienoberhaupt Maximilian Kampstahl seine Nachfolge verkünden und das rauschende Fest beginnen kann, geschieht ein Mord. Jede Figur hat Geheimnisse, eigene Motive und offene Rechnungen. Doch wer steckt hinter der Tat - und wem kann man trauen?Zwei prominente Spielleiter steuern die Handlung: Axel Prahl als Erzähler Harry, der im Hintergrund Hinweise sammelt und das Puzzle ordnet, während Jan Josef Liefers als Maurice direkt mit dem Ensemble im Schloss agiert und die Ereignisse immer wieder in neue Bahnen lenkt. So entwickelt sich das mörderische Spiel live über zwei Stunden: Die Schauspielenden kennen nur ihre Rollenprofile und folgen den Impulsen, die ihnen die beiden Spielleiter sowie die Regie während des Abends geben.Das Publikum an den Bildschirmen erlebt die Spannung gleich doppelt: im Schloss, wo das Drama seinen Lauf nimmt, und im Abstimmungsstudio, wo gemeinsam über Verdächtige und Spuren diskutiert wird - unterstützt von prominenten Co-Ermittlern. Eine Moderatorin führt durch den Abend, der sich zwischen Abstimmungsstudio und dem Geschehen im Schloss bewegt. So wird "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" zu einem interaktiven Fernsehereignis in Deutschland und Österreich, bei dem die Zuschauenden live in die Ermittlungen eingebunden sind und per Telefon abstimmen können, wen sie für die Mörderin oder den Mörder halten."Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film, des Saarländischen Rundfunks und des ORF für die ARD. Regie führen Nils Willbrandt und Ladislaus Kiraly. Autoren sind Nils Willbrandt und Michael Gantenberg. Produzent ist Otto Steiner. Die Redaktion der ARD Degeto liegt bei Christoph Pellander und Niklas Wirth, für den ORF bei Sabine Weber.Der vollständige Cast wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Bitte melden Sie sich bei Interesse an Interviews mit den Darstellern oder Machern per Mail bei filmcontact, info@filmcontact.de.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPresse & MultiplikatorenkommunikationMirja BauerTel.: +49 89 558944 865E-Mail: Mirja.bauer@ard.deARD Degeto FilmCarina HoffmeisterKommunikation und PresseTel.: +49 69 1509 331E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.dePR Agentur filmcontactJulia Kainz, Anastasia Korezatkowinfo@filmcontact.deanastasiakorezatkow@filmcontact.deT: +49 30 27908700Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6134171