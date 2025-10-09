Man kämpft und kämpft und doch ist es ein Kampf gegen Goliath. Oder besser gegen China. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden gut 212.500 Fahrzeuge verkauft - rund 6 % weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Schon 2024 war der Absatz um 3 % gesunken. In China wurden von Januar bis September knapp 32.200 Wagen ausgeliefert - und damit rund 26 % weniger als ein Jahr zuvor. Kein Wunder also, dass es auch die Aktie in die Knie zwingt.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe