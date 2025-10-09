Dr. Dennis Riedl: Herbst-Trade: Riedls Nasdaq-Strategie mit 27% Rendite pro Jahr

Anzeige / Werbung
Saisonale Investmentstrategie zeigt 77,5% Trefferquote seit 1986 - Warum Oktober bis April die stärkste Phase ist
27,1 Prozent Rendite pro Jahr - diese Zahl lässt aufhorchen. Dr. Dennis Riedl präsentiert eine saisonale Investmentstrategie, die seit Jahrzehnten funktioniert: die "Herbst-Hausse" im Nasdaq 100.
Beeindruckende historische Daten
Die Zahlen sprechen für sich: Seit 1986 erzielte Riedls "Herbst-Trade" eine durchschnittliche Jahresrendite von 27,1 Prozent. Zum Vergleich: Der Nasdaq 100 selbst brachte "nur" 14,64 Prozent pro Jahr - bereits der beste Index seit 1990. "Die Strategie schlägt den ohnehin starken Index deutlich", betont Riedl.
Besonders beeindruckend: Die Trefferquote liegt bei 77,5 Prozent über 40 Trades. Der Profitfaktor von 11 zeigt, dass Gewinne die Verluste massiv übersteigen.
Oktober bis April: Die goldenen Monate
Das Geheimnis liegt im Timing. "Die historisch stärkste Phase beginnt jetzt", erklärt Riedl. Von Oktober/November bis April entwickelt sich der Nasdaq 100 traditionell am besten. Die Sommermonate hingegen bringen kaum Rendite.
"Wer nur in der starken Phase investiert ist, vermeidet die schwachen Monate und maximiert gleichzeitig die Gewinne", so die Kernbotschaft. Die Strategie nutzt saisonale Muster, die sich über Jahrzehnte bewährt haben.
Warum funktioniert das?
Riedl führt mehrere Faktoren an: Jahresendgeschäft, institutionelle Portfolioanpassungen, steuerliche Überlegungen und psychologische Effekte. "Diese Muster wiederholen sich mit erstaunlicher Regelmäßigkeit."
Der Nasdaq 100 profitiert besonders stark, da Tech-Werte überproportional von positiver Jahresendrallye und Optimismus zum Jahresbeginn profitieren.
Risiken transparent kommuniziert
Trotz der beeindruckenden Zahlen warnt Riedl vor blindem Vertrauen. "Auch bei 77,5 Prozent Trefferquote gibt es Verlustjahre." Die Strategie funktioniere langfristig, kurzfristig könne es Rückschläge geben.
Besonders wichtig: Disziplin beim Ein- und Ausstieg. "Wer die Strategie emotional anpasst, zerstört ihre Wirksamkeit."
Fazit
Riedls "Herbst-Hausse" überzeugt durch historische Daten und klare Logik. Wer saisonale Muster nutzt und diszipliniert bleibt, kann vom stärksten Index der Welt in seiner stärksten Phase profitieren. Die Zeit zum Einstieg ist jetzt.
