Die Bundesregierung will die Regelungen für E-Tretroller verschärfen. So sollen alle neu zugelassenen E-Scooter ab 2027 verpflichtend mit Blinkern ausgerüstet werden, hinzu kommen höhere Sicherheitsanforderungen an die Batterien und eine Erweiterung der fahrdynamischen Prüfungen. Auch höhere Bußgelder für das Fehlverhalten von Fahrern sind geplant. Dass das Verkehrsministerium die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung überarbeiten will, u.a. um das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
