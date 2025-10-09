Anzeige
Donnerstag, 09.10.2025
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
WKN: 515710 | ISIN: DE0005157101 | Ticker-Symbol: HNL
Xetra
08.10.25 | 17:36
8,480 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
HOENLE AG Chart 1 Jahr
09.10.2025 11:03 Uhr
PTA-AFR: Hoenle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Gilching (pta000/09.10.2025/10:30 UTC+2) - Hoenle AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2024/25 Berichtszeitraum: 01.10.2024 - 30.09.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.hoenle.com/de/investoren/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026

Bericht: Konzernabschluss 2024/25 Berichtszeitraum: 01.10.2024 - 30.09.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.hoenle.com/de/investoren/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Hoenle AG 
           Nicolaus-Otto-Str. 2 
           82205 Gilching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Peter Weinert 
Tel.:         +49 8105 2083 173 
E-Mail:        peter.weinert@hoenle.de 
Website:       www.hoenle.de 
ISIN(s):       DE0005157101 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759998600551 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 04:30 ET (08:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
