DJ PTA-AFR: Hoenle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Hoenle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Gilching (pta000/09.10.2025/10:30 UTC+2) - Hoenle AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2024/25 Berichtszeitraum: 01.10.2024 - 30.09.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.hoenle.com/de/investoren/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026
Bericht: Konzernabschluss 2024/25 Berichtszeitraum: 01.10.2024 - 30.09.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.hoenle.com/de/investoren/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026
Aussender: Hoenle AG Nicolaus-Otto-Str. 2 82205 Gilching Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
