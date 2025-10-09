Nordex verzeichnete im dritten Quartal erneut eine starke Auftragsentwicklung: Die Projektaufträge erreichten 2,2 GW, ein Plus von 27 % gegenüber dem Vorjahr, getrieben vor allem durch Europa (+61 % yoy) bei einem stabilen durchschnittlichen Verkaufspreis von EUR 0,93 Mio. pro MW. Das gesamte Auftragseingangsvolumen belief sich (ohne Service) auf rund EUR 2 Mrd. und sichert weiterhin ein robustes Book-to-Bill-Verhältnis von über 1x. Das Unternehmen trägt den Rekordauftragseingang von 8,4 GW aus dem Vorjahr mit hoher Dynamik ins Geschäftsjahr 2025 weiter, nachdem in den ersten neun Monaten bereits 6,7 GW erzielt wurden. Mit einem Auftragsbestand von rund EUR 14 Mrd. (mwb-Schätzung) ist Nordex gut für weiteres Wachstum positioniert. Für Q3 erwarten wir einen Umsatz von etwa EUR 2 Mrd. (+19,8 % yoy) bei einer EBITDA-Marge von rund 6,5 %, was eine stetige Annäherung an das mittelfristige Ziel von 8 % bedeutet. Sollten Margen und Free Cashflow die Erwartungen übertreffen, besitzt Nordex deutliches Re-Rating-Potenzial - insbesondere da unsere Schätzungen derzeit unter der mittelfristigen Unternehmensprognose liegen. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 26,00 und bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





