Mit der Aktie von Minerva Neurosciences macht ein weiterer Portfolio-Titel des exklusiven No Brainer Club mit anziehenden Handelsumsätzen und steilen Wertzuwächsen auf sich aufmerksam. NBC-Mitglieder haben erneut allen Grund zum Jubeln. Kaufzone bis 2,00 US$ Das kleine Biotechunternehmen Minerva wurde noch im Frühjahr zeitweise mit weniger als 10 Millionen US$ Marktkapitalisierung und Kursen deutlich unter 1,50 US$ gehandelt. Ein klarer Fall für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de