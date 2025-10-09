Der DAX hat seine Rekordrally am Donnerstag fortgesetzt. Der Index startete bereits mit einem Rekordhoch in den Handelstag und steigerte dies im weiteren Handelsverlauf bis auf 24.708 Punkte. Mittlerweile schrumpfte das Plus aber auf 0,1 Prozent bei 24.621 Punkten zusammen. Getragen wird die gute Stimmung an den Märkten von mehreren Faktoren: Zum einen sorgt die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA für Rückenwind, nachdem jüngste Konjunkturdaten eine nachlassende Inflation signalisierten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär