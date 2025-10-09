Sicherheitsforscher:innen haben eine Schwachstelle in Googles KI entdeckt. Gemini kann ausgetrickst und dazu gebracht werden, sensible Daten von Nutzer:innen an Cyberkriminelle weiterzuleiten. Dennoch plant Google vorerst nicht, gegen das Problem vorzugehen. Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Alltagshelfer. Auch Cyberkriminelle nutzen die Tools, etwa um KI-generierte Phishing-Mails zu verschicken und so Millionen User:innen potenziell zu gefährden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
