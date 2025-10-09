Drastische Maßnahmen in Ladenburg: Heidelberg Pharma (ISIN: DE000A11QVV0) streicht drei Viertel der Belegschaft und stellt weite Teile der Forschung ein. Grund ist eine verzögerte Meilensteinzahlung, die das Biotech-Unternehmen in ernste Liquiditätsnöte bringt. Meilenstein verschoben - Existenz gefährdet Eigentlich hatte Heidelberg Pharma mit einer Zahlung von 70 Millionen Dollar vom Partner HealthCare Royalty gerechnet. Die Bedingung: Die FDA muss das Diagnostikum TLX250-CDx zulassen, das Partner Telix Pharmaceuticals entwickelt hat. Doch Ende August kam statt der Zulassung ein Complete Response ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt