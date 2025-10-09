Der Goldpreis hat die runde Marke von 4.000 Dollar geknackt, Silber flirtet mit der Marke von 50 Dollar. "Das Momentum ist unfassbar stark bei Gold und Silber", sagt Markus Bußler. Auch die Minenaktien haben mittlerweile teils parabolische Bewegungen ausgebildet. Aktuell gilt: The Trend is your friend. "Aber man sollte die Euphorie im Griff haben."Angesichts der Chartbilder hat sich auch eine Fallhöhe ausgebildet, die durchaus einmal zu einem kräftigen Rücksetzer führen kann. "Technisch sind wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
