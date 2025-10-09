Illingen (ots) -Der Einsatz für die Umwelt ist bei der proWIN Winter GmbH selbstverständlicher Teil der Unternehmensstrategie.Die jüngste Aktion dieser Haltung gab es vom 20.-28. September 2025: Unternehmensweit wurde die Umweltaktion "proWIN CleanUp" ausgerufen. Erklärtes Ziel der Aktion: die umliegende Umgebung von Müll zu befreien.Die diesjährige proWIN CleanUp-Aktion 2025 war ein voller Erfolg: Insgesamt haben sich 5.000 Vertriebspartner*innen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien offiziell angemeldet. Es gingen 170 gemeldete proWIN-CleanUp-Teams an den Start, um im Kollektiv Müll zu sammeln.Das größte proWIN CleanUp-Team war in 46483 Wesel am Werk: 250 Teilnehmer*innen beteiligten sich hier zugunsten der Umwelt.Verantwortungsbewusstsein im Sinne der Natur, ein Thema das Jung und Alt vereint: Zahlreiche Vertriebspartner*innen haben ihren ortsansässigen Kindergarten und ihre Schulklassen in die Müllsammel-Aktion einbezogen. Die Teilnehmerin mit der größten Lebenserfahrung war 90 Jahre alt.Auch die Mitarbeiter*innen der proWIN Zentrale rückten für die Aktion aus. Das Team um proWIN Geschäftsführer Michael Winter und die beiden Prokuristen Stephan Kropf und Medeni Sisamci durchkämmte das Gelände um die Firmenzentrale in Illingen und konnte eine beträchtliche Menge Müll einsammeln.Sämtliche Abfallfunde wurden einem fachgerechten Entsorgungsverfahren zugeführt.Mit der Aktion zeigt das proWIN-Team erneut gesellschaftlichen Einsatz, der einer sauberen Umwelt und der Gemeinschaft zugutekommt.Seit nunmehr 30Jahren engagiert sich das Direktvertriebsunternehmen proWIN Winter GmbH im Sinne von Mensch und Umwelt und nutzt für entsprechende Aktionen auch immer wieder die Reichweite seines großen Vertriebsteams.proWIN setzt sich ein: Heute, morgen und auch in Zukunft!Mehr zum Unternehmen gibt es unter www.prowin.netPressekontakt:Simone Schmitt +49 6825 9201-562 und Jens Schäfer +49 6825 9201-584E-Mail: presse@prowin.netOriginal-Content von: proWIN Winter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175630/6134306