Übernahme gescheitert, Bafin-Untersuchung und jetzt auch noch das: Zum dritten Mal muss der Verpackungshersteller aus dem MDAX die Prognose für das laufende Jahr senken. Die Aktie steht so schlecht da wie seit 2012 nicht mehr. Die Aktien des Düsseldorfer Verpackungsherstellers Gerresheimer sind am Donnerstag um mehr als 13 Prozent eingebrochen, nachdem der Verpackungs- und Medizintechnikhersteller seine Prognose für 2025 bereits zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt hatte. Der Kurs fiel auf 32,36 Euro und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
