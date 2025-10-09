Einführung einer neuen internationalen Bewertungsmethode aus Japan

Hyper-Productive Inc. (CEO: Ayako Horiuchi) gab heute die Eröffnung von "Japan Cellar" bekannt, einer neuen Bewertungs- und Informationsplattform für Sake, Shochu und japanischen Wein, die einen internationalen Bewertungsrahmen für japanische Getränke einführt.

Hintergrund

Die Exporte japanischer alkoholischer Getränke sind rapide gestiegen. Der Exportwert erreichte 2023 etwa 850 Millionen Euro 4,5-mal so viel wie 2014. Im Vergleich zu den weltweiten Weinexporten von Ländern wie Frankreich (11,9 Milliarden Euro) und Italien (7,7 Milliarden Euro) besteht jedoch nach wie vor eine erhebliche Lücke.

Japan Cellar wurde in der Überzeugung gegründet, dass Sake und andere japanische Getränke die gleichen strukturierten und global vergleichbaren Bewertungssysteme verdienen, die den Wein weltweit bekannt gemacht haben. Die Plattform führt ein punktbasiertes Bewertungssystem ein, das die japanische Handwerkskunst mit der analytischen Sprache des Weins in Einklang bringt.

JC BLICU Ein neues Bewertungsrahmenwerk

Das Herzstück von Japan Cellar ist "JC BLICU", eine originelle Methode zur Bewertung von Balance, Länge, Intensität, Komplexität und Einzigartigkeit. Dieses Rahmenwerk bietet Liebhabern und Fachleuten Klarheit und Konsistenz und hilft den Lesern, japanische Getränke anhand weltweit anerkannter Kriterien zu schätzen.

Leitende Prüfer

------------------------------------------------------------

Um die Glaubwürdigkeit zu gewährleisten, fungieren drei der führenden Sommeliers Japans als leitende Prüfer:

- Taku Iguro Gewinner des Best Sommelier of Japan 2020; CEO, Tactical Wine Consultant

- Wataru Iwata Gewinner des Best Sommelier of Japan 2017; Chef-Sommelier des THE THOUSAND KYOTO

- Atsuhide Hoshiyama Ehemaliger Rezensent bei Wine Advocate; IWC-Sake- und Weinjuror; Geschäftsführer von Yakiniku House Rengaya

Ihre Fachkenntnisse verbinden die Logik der Weinbewertung mit der Tiefe der japanischen Getränkekultur.

Vision

Japan Cellar möchte zum "Weinadvokat für japanische Getränke" werden und objektive, aufschlussreiche Bewertungen liefern, die Sake, Shochu und japanischen Wein einem globalen Publikum näherbringen. Da diese Getränke zunehmend als passende Alternativen zu Wein und Spirituosen anerkannt werden, bietet Japan Cellar einen vertrauenswürdigen Standard für Fachleute und Liebhaber gleichermaßen.

Website

https://japancellar.com/en/

Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website.

